Non ce l’ha fatta il bambino investito ieri sera mentre era in bici

Alessandria – È morto ieri sera verso le undici all’ospedale infantile, M.G., il bambino di 9 anni che era stato investito due ore prima da una Fiat 500 mentre girava in bicicletta in Via Roncarino nel centro di Sezzadio dove abitava. Dopo essere finito contro il parabrezza è stramazzato al suolo sbattendo forte la testa. Le sue condizioni sono subito apparse gravi e i medici del 118 che sono giunti sul posto lo hanno trasportato all’Ospedale Infantile di Alessandria in Codice rosso. Ma non c’è stato niente da fare, vani i tentativi di rianimarlo. Ancora imprecisata l’esatta dinamica dell’incidente al vaglio dei carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente.

Aggiornamento delle 11:00

Si chiamava Mirko Gagliano il bambino morto ieri sera in seguito a un incidente stradale avvenuto davanti a casa, a Sezzadio. Aveva 9 anni, ne avrebbe compiuti 10 a settembre. In bicicletta, è finito contro la Fiat 500 condotta da Mariangela Mombaruzzo, 59 anni di Sezzadio.