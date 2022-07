Una nuotata s’è trasformata in tragedia: colto da congestione si sente male in piscina e muore

Capriata d’Orba – È stata una congestione la causa del decesso di un uomo di 70 anni che si trovava in piscina al Lido di Capriata per un bagno rinfrescante. Erano le 4 e mezzo quando la vittima ha iniziato a chiedere aiuto in quanto non riusciva più a nuotare, era impallidita, e priva di forze. Dopodiché ha perso i sensi. Immediati i soccorsi di chi era a bordo piscina che hanno tratto l’uomo fuori dall’acqua, ma la situazione era evidentemente grave. Dato l’allarme, sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri di Capriata d’Orba e una squadra del 118, ma i soccorsi sono risultati inutili perché l’uomo era morto.