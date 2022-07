Deraglia con la mountain bike e si rompe un braccio

Fabbrica Curone – Ieri pomeriggio verso le tre un giovane di 17 anni mentre si stava cimentando in un percorso di downhill a Caldirola, nel Comune di Fabbrica Curone, è stato protagonista con la sua mountain bike di una spettacolare caduta per cui è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 per portarlo in salvo. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso e ora il giovane si trova all’Ospedale San Martino di Genova. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi in quanto se l’è cavata con un braccio rotto e qualche ammaccatura.