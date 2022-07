Fresonara – Poco dopo la mezzanotte un giovane al volante di una Y10 per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto che è uscita di strada carambolando sul terreno di fianco. Immediato l’intervento del 118, dei Vigili del Fuoco di Novi e dei Carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente. Il giovane è stato tirato fuori dall’abitacolo e portato all’Ospedale di Novi. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.