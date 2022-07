Torna libero l’ex detenuto malato di Sla

Asti – Massimiliano Cinieri, 45 anni, ex calciatore malato di Sla, ai domiciliari in forza di una sentenza in Corte d’Appello a Torino per usura ed estorsione a una coppia di commercianti astigiani.

In primo grado, in tribunale ad Asti, era stato condannato con rito abbreviato a 8 anni e il giudice Giorgio Morando si era rifiutato di concedere gli arresti domiciliari, nonostante l’aggravarsi della malattia.

In Corte d’Appello il sostituto procuratore generale Carlo Pellicano e l’avvocato difensore Andrea Furlanetto hanno concordato una pena di 4 anni e 6 mesi. Cinieri è stato rimesso in libertà.

Non è stata vana la dura battaglia dei familiari per ottenerne la scarcerazione. Aveva trascorso 8 mesi in cella ad Alessandria ottenendo a maggio i domiciliari nel suo alloggio nel quartiere Praia, al termine di uno scontro di consulenze mediche sulla compatibilità delle sue condizioni di salute con il carcere. Con un residuo da scontare inferiore a 4 anni, sarà il Tribunale di sorveglianza a decidere le modalità di esecuzione della pena: potrebbe essere affidato in prova ai servizi sociali. Il patteggiamento è stato ratificato dal collegio della Corte d’Appello: Cinieri è giunto in udienza in carrozzina e con molta fatica, avendo difficoltà a parlare a causa del progredire della Sla, ha spiegato ai giudici di non aver potuto risarcire le vittime trovandosi in una precaria situazione economica e non potendo lavorare. L’ex calciatore era finito invischiato l’anno scorso in un’indagine dei carabinieri di Imperia, trasferita per competenza territoriale ad Asti e affidata al pm Davide Lucignani, su una famiglia di nomadi sinti coi quali aveva contatti. Erano monitorati perché sospettati di un furto in abitazione in Riviera messo a segno simulando di essere finanzieri impegnati in una perquisizione per evasione fiscale. Dalle intercettazioni era emersa una presunta usura di Cinieri ai due ex titolari di una tabaccheria di Asti, che non avevano mai denunciato i fatti. Furono i carabinieri a convocarli, convincendoli a riferire dei tassi d’interesse applicati a un prestito di poche migliaia di euro.