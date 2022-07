Agricoltore muore sotto il suo trattore

Costigliole d’Asti – Un contadino di 69 anni ha perso la vita stamane schiacciato dal suo trattore. Stava lavorando nel suo campo in Strada San Pancrazio quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato e lo ha investito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima è Gabriele Giordano, 69 anni, persona molto conosciuta in paese. Sul posto stanno ancora operando i carabinieri. Intervenuto anche il 118, invano.

Giordano lascia la moglie e due figli. Giordano è stato assessore e consigliere comunale dalla fine degli anni ‘90 al 2009, durante il periodo dell’amministrazione Solaro.

Lo stesso Luigi Solaro nel 2018 morì a 79 anni, anche lui schiacciato dal suo trattore. Impegnato nella Pro Loco, con cui sfilava anche alle Sagre, è stato uno degli ultimi presidenti dell’attivissimo Moto Club, operativo fino al 2009. Da quando era in pensione divideva il suo tempo tra il prendersi cura della moglie, da tempo malata e dedicarsi all’uliveto che aveva impiantato vicino a casa. E proprio stamane era uscito sul trattore per lavorare il terreno quando è avvenuta la tragedia.