Bimbo di due anni si sente male in casa, ricoverato ad Alessandria muore dopo poche ore

Acqui Terme – I fatti risalgono a qualche giorno fa ma solo ieri pomeriggio è stata data la notizia: un bimbo di soli due anni è morto all’ospedale Infantile di Alessandria dove il piccolo era stato accompagnato d’urgenza dai genitori in allarme perché il piccolo respirava a fatica mentre lo stavano accudendo in casa ad Acqui. Immediata la corsa all’ospedale infantile di Alessandria, ma le condizioni del piccolo erano già molto critiche, quasi disperate. Ha perso conoscenza, i medici hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo, purtroppo senza riuscirci. Per cercare di capire cosa sia successo, la Procura della Repubblica di Alessandria ha disposto l’autopsia ma, vista la complessità della vicenda che sarà eseguita sul corpo del bambino soltanto la prossima settimana. Nel frattempo è stata acquisita anche la cartella clinica, mentre proseguono gli accertamenti. La Procura ha aperto un fascicolo.