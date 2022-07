Donna al volante centra due motociclisti che finiscono all’ospedale in codice rosso

Tiglieto – Verso mezzogiorno, in via Celestino Valcalda, a breve distanza dal paese, due motociclisti coi capelli bianchi sono finiti contro un’auto condotta da una donna e sono stati ricoverati in codice rosso all’ospedale. Sul posto i Vigili del fuoco di Ovada coi colleghi del Comando di Genova hanno messo in sicurezza l’area per consentire al personale sanitario di prestare soccorso alle vittime coinvolte nell’impatto. I feriti sono stati trasportati in ospedale con l’ausilio dell’eliambulanza 118 e dell’elicottero VVF del reparto Volo Liguria. I rilievi sono affidati ai Carabinieri. Si tratta di due centauri, uno di 69 anni di Genova, ricoverato al San Martino di Genova, l’altro di 50 anni trasportato a Pietra Ligure. La donna al volante è stata estratta dalle lamiere dell’auto ma non ha riportato lesioni serie.