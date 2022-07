Tirelli coordinatore regionale della Giunta Regionale di Confcommercio Salute

Alessandria – Fabio Tirelli, psicoterapeuta e scrittore alessandrino, da sempre impegnato nelle attività di tutela delle RSA e degli anziani, già vicepresidente Anaste Piemonte e membro della Giunta Nazionale di Confcommercio Salute, è stato nominato coordinatore regionale di “Professione e Solidarietà”, un’associazione di psicologi e psicoterapeuti nata per moralizzare e dare nuovo prestigio all’Ordine Professionale degli Psicologi. “La categoria, ormai numerosa, ha bisogno – ci ha detto al telefono lo stesso Tirelli – di ripristinare valori etici basilari come l’apertura ai giovani delle cariche associative, una gestione trasparente dell’ente pensionistico ormai fra i più importanti d Italia con L introduzione di professionisti esterni a guidarne le sorti economiche, e una revisione dei rapporti fra ordine e scuole di specializzazione e aggiornamento professionale. Alla base di tutto sta l’incompatibilità tra cariche dell’ordine stesso e ruoli nel lucroso settore. Inoltre – ha concluso Tirelli – chiediamo un salario minimo per i giovani psicologi”.