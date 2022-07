Muore un operaio alla Solvay

Spinetta Marengo – Tragedia stamane verso le dieci al polo chimico di Spinetta Marengo (Solvay) dove un operaio, mentre si accingeva a iniziare il turno, si è sentito male. L’uomo, lavoratore di una ditta esterna, è stato immediatatamente soccorso dai colleghi del reparto di pronto intervento interno che hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati una squadra del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare perché era già morto. Ancora sconosciute le cause del decesso per cui stanno indagando i Carabinieri in collaborazione col personale dello Spresal.