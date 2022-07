Resi noti gli assessori ad Acqui Terme

Acqui Terme – Finalmente la città ha una giunta presentata ieri sera alla cittadinanza nella sala consiliare di Palazzo Levi. L’ex sindaco Enrico Bertero (nella foto col sindaco Rapetti), in qualità di consigliere anziano oltre che più votato in queste elezioni, ha aperto la seduta di consiglio.

Il nuovo sindaco Danilo Rapetti ha prestato giuramento per la terza volta e subito dopo ha consegnato le deleghe agli assessori che insieme a lui comporranno la giunta comunale:

Alessandro Lelli Vicesindaco, Urbanistica, Lavori Pubblici, Decoro e Riqualificazione urbana, Parchi e verde pubblico, Servizi cimiteriali, Reti idriche e gas, Economato e patrimonio, Abbattimento barriere architettoniche, Suap. Rossana Benazzo Politiche sociali, Casa, Assistenza, Politiche abitative e rapporti con Atc, Innovazione sociale, Prevenzione del disagio giovanile, Sport, Problematiche relative all’immigrazione e alla coesione sociale, Agricoltura e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, Marketing territoriale. Michele Gallizzi Cultura, Concerti, Rassegne teatrali e danza, Premi letterari, Turismo e spettacolo, Aree fieristiche, Commercio e mercati. Mario Pasqualino Ecologia e ambiente, Transizione ecologica e digitale, Ciclo dei rifiuti, Smart city, Bilancio, Finanze, Programmazione economica, Tributi, Partecipate, Sviluppo economico, Artigianato e Industria, Attività produttive, Ced e Servizi Informatici, Tutela animali e canile. Soumya Sellam Servizi demografici, Anagrafe e Stato civile, Pubblica istruzione, Asili nido, Mense, Lavoro, orientamento e formazione professionale, Trasparenza amministrativa e Partecipazione, Anticorruzione, Pari opportunità, Associazione e volontariato, Trasporti e Ufficio relazioni col pubblico. Enrico Bertero è stata assegnata la carica di presidente del consiglio comunale.