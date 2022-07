Finanziere in pensione muore schiacciato da suo trattore

Arquata Scrivia – Non ce l’ha fatta Antonio Nigro, 64 anni, originario della provincia di Brindisi, brigadiere della Guardia di Finanza in pensione, finito sotto il suo trattore mentre stava lavorando nel campo di sua proprietà. L’incidente risale a sabato pomeriggio ma solo ieri è stato reso noto dopo che Nigro, ricoverato all’ospedale di Alessandria è deceduto per le gravi ferite riportare. Intorno all’una del pomeriggio di sabato, al volante del suo trattore stava eseguendo alcuni lavori in campagna, in un terreno di sua proprietà alla periferia di Arquata, quando per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri che sono intervenuti sul posto, il trattore si è ribaltato finendo sopra l’uomo che ha riportato ferite gravi. A dare l’allarme è stato il vicino di casa che, come ogni giorno, al suo rientro in auto aveva “clacsonato” a Nigro che stavolta non aveva risposto. Il vicino ha fatto retromarcia per capire cosa fosse successo e ha trovato la vittima per terra rantolante. Trasferito con l’elisoccorso all’spedale di Alessandria è morto ieri senza aver ripreso conoscenza. Lascia moglie e due figlie.

Foto tratta da Il Secolo XIX