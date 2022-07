Peste suina: barriere installate entro il 20 agosto

Alessandria – Non ha dubbi Angelo Ferrari, commissario straordinario per l’emergenza Peste suina africana (Psa), che ieri in consiglio regionale a Torino, durante la seduta convocata su richiesta di Confagricoltura e delle altre associazioni agricole insieme alle opposizioni consiliari, ha detto che tutte le recinzioni anticinghiali saranno installate entro il 20 agosto. La maggior parte delle 172 carcasse di cinghiale morte per la Psa sono state rinvenute nei 743 chilometri quadrati situati all’interno delle autostrade A26, A7 e alla bretella Predosa-Bettole. Ci sono state però due zone di fuga del virus a Ovada e ad Arquata Scrivia, di qui la decisione di installare la recinzione, a cominciare da ovest, dove c’è una fuga più ampia del virus, che viaggia alla velocità di un chilometro alla settimana. Ferrari ha chiesto anche il rafforzamento delle barriere autostradali anche al gestore della Torino-Savona. Sul territorio alessandrino e genovese sono previsti sette lotti per costruire la maxi recinzione da 10 milioni di euro.