Riaperta, sebbene in ritardo, la strada provinciale di Rocca Grimalda

Rocca Grimalda – Chiusa a fine febbraio, sembrava che i lavori per la messa in sicurezza della strada provinciale 199 delle Fontane, che sale lungo la collina fino al centro di Rocca Grimalda, si concludessero in un mese, ma non è stato così. In tutti questi mesi per raggiungere Rocca Grimalda ai residenti non restava da fare che prendere la strada provinciale 191 di Schierano, allungando molto il viaggio. Un itinerario che si erano già dovuti sobbarcare per circa due anni, dopo che i nubifragi del 2019 avevano reso instabili le pareti di tufo che costeggiano la strada delle Fontane, obbligando a chiuderla. Finalmente la strada da sabato sarà di nuovo percorribile nei due sensi di marcia.