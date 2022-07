Sta meglio l’amazzone novese caduta da cavallo domenica in gara

Novi Ligure – Sta meglio Rebecca Parisi, 28 anni di Novi Ligure, caduta domenica da cavallo a Ronco Scrivia nel corso dell’ultima partita stagionale del campionato italiano di horseball. L’amazzone novese stava disputando l’incontro con le “Diavolas” del Circolo di Novi che si sono imposte per 9-1 contro le rivali del “Mulino” di Villalvernia e conquistando il titolo nazionale. Trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, si è ripresa rapidamente e il suo quadro clinico è attualmente in miglioramento nonostante una situazione iniziale che appariva complessa. Parisi era stata disarcionata all’improvviso dal suo cavallo finendo a terra e riportando un trauma cranico e alcune fratture sospette. Dovrà rimanere in osservazione per circa una settimana, ma sembra che tutti i problemi legati alla forte botta in testa siano rientrati.