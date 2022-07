Solero – Oggi pomeriggio un operaio di 55 anni è finito all’ospedale con le ossa rotte per un infortunio sul lavoro alla Zimetal. La vittima, mentre stava lavorando nel piazzale è stato investito da un muletto in manovra riportando la frattura di tibia e pérone a una gamba. Dato l’allarme, sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i tecnici dello Spresal impegnati a chiarire la dinamica dell’incidente. L’operaio è stato ricoverato in ospedale in codice giallo.