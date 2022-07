Ci ha lasciati Gianpiero Zaio, già calciatore dei Grigi e padre dell’assessore Alessia Zaio di Valenza

Alessandria – È mancato nella notte Gianpiero Zaio, 73 anni, di Valenza, già funzionario di banca all’Unicredit di Piazzetta della Lega ad Alessandria. Da una decina d’anni lottava contro la leucemia ma stanotte, all’ospedale di Alessandria dov’era ricoverato da qualche mese, ha dovuto arrendersi. Zaio era molto noto a Valenza e nel capoluogo in quanto apprezzato calciatore dei Grigi negli anni settanta. Era il papà di Alessia Zaio, assessore al turismo del Comune di Valenza che abbiamo intervistato in un video di qualche settimana fa. Per sua volontà, non saranno celebrati né rosario né funerale. Dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani sarà possibile un commiato alla casa funeraria Bagliano.