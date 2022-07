Continua lo scandalo dell’Inps: reddito di cittadinanza a 78 persone non aventi diritto

Novara – Mentre i nostri vecchi si vedono negata la pensione sociale con motivazioni risibili da parte dell’Inps, la stessa Inps – ancora una volta – è stata sorpresa dai Carabinieri a dare il reddito di cittadinanza a chi non ne ha diritto. Gli indagati sono accusati di aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto, presentando false documentazioni tra il 2019 e il 2021. Si è conclusa ieri la prima fase dell’operazione “Basic Income” portata a termine dai carabinieri del Comando provincia di Novara. L’indagine, che si inquadra in un ampio e costante monitoraggio del territorio, ha portato alla scoperta di 78 persone, cittadini italiani e stranieri, che in un periodo di tempo compreso tra il 2019 e il 2021 hanno presentato false certificazioni in sede di presentazione della domanda per percepire il reddito di cittadinanza, che gli è stato poi effettivamente erogato. L’indagine degli uomini della Benemerita ha accertato l’erogazione indebita complessiva di circa 430.000 euro, “per la quale – commentano dal Comando provinciale dei carabinieri – sono già iniziate le relative azioni di recupero del denaro corrisposto”.