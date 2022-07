I soldi della droga finivano nelle vigne: confiscati beni a narcotrafficante astigiano

Montaldo Scarampi (Asti) – Un vitivinicoltore astigiano s’è visto confiscare dalle Fiamme Gialle quattro vigneti e una casa nel Comune di Montaldo Scarampi (AT), per un valore di 100.000 mila euro, in esecuzione ad una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio con la quale è stata disposta la confisca per il passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento richiesta dalle parti. Il Giudice dell’Udienza preliminare per l’applicazione della “confisca allargata” a fronte dell’assenza di una lecita attività lavorativa in capo all’imputato, dei redditi modestissimi dichiarati ovvero dell’assenza di redditi e della mancanza di giustificazioni per la disponibilità di ingenti somme di denaro e di beni allo stesso intestati, ha ritenuto che essi trovino la loro origine in attività illecite, segnatamente ricollegabili al traffico ingente di sostanze stupefacenti posto in essere dall’imputato ed ampiamente accertato dalle emergenze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Varese in collaborazione con quelle di Alessandria e Asti. Le indagini hanno inoltre permesso di scoprire i diversi modus operandi della consorteria criminale, sequestrando diverse “partite” di cocaina, con l’arresto di 7 corrieri/ovulatori. Questi ultimi arresti sono stati operati sul territorio nazionale (uno presso l’aeroporto di Malpensa e due a Torino) ed anche presso lo scalo aeroportuale di Madrid nonché sul territorio elvetico, ove sono stati tratti in arresto ulteriori 4 soggetti, grazie anche alla cooperazione europea con le altre forze di polizia.