Cara Sorella, Lei ha ragione e le persone perbene la pensano come Lei

Una vecchia suora divide due deficienti che si scambiano in mezzo alla strada un bacio saffico. Una ha la maglietta della Lete e forse stavano girando un video per quella ditta. Infatti quando arriva la suora (una grande donna, una vera testimone della fede) il cameraman le dice che si tratta di una troupe e che stava lavorando. La Suora non molla e li redarguisce.

Noi, pur da peccatori, ma che sanno distinguere il bene dal male, la ringraziamo perché c’è un grande bisogno di persone così per difendere quel che resta della nostra dignità.

Tornando alle due cretine che limonano, mentre la suora le sgrida una delle due fa le corna. Ogni commento è superfluo.

Per quanto riguarda invece la Lete, che credevamo essere una ditta seria, attendiamo una smentita.

A tutti i furbacchioni che seguono il demonio diciamo che – al di là dei disagi che il loro atteggiamento e la loro presenza ingombrante causano alle persone normali – saranno spazzati via, come è sempre stato. E come è giusto che sia.

Affari loro.