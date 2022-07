Bulgari raddoppia

Valenza – Bulgari ha firmato un accordo coi Comuni di Valenza e Pecetto per il raddoppio della superficie attuale per cui l’azienda si impegna al pagamento degli oneri di urbanizzazione ai due Comuni che la realizzeranno. Soprattutto a Pecetto in quanto l’estensione dell’area inciderà più sul suo territorio che su quello di Valenza. Da parte sua Bulgari metterà a disposizione come compensazione ambientale circa 100.000 euro che a Valenza significherà la piantumazione di nuovi alberi in tutte le zone verdi della città. Mercoledì in Comune si deciderà insieme alla Regione Piemonte e l’Istituto Tessile Abbigliamento e Moda di Biella l’attivazione dell’Istituto superiore post-diploma di specializzazione nel settore orafo-gioielliero. A Pecetto invece sarà pubblicato un bando volto alla demolizione di vecchie baracche che, partite da semplici ricoveri attrezzi si sono trasformate in piccole abitazioni e poi ancora in depositi di rifiuti. I lavori dovrebbero cominciare in autunno.