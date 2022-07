Inizia male il Gay Pride: crolla il palco del concerto, un tecnico finisce all’ospedale

Alessandria – È crollato il palco sul quale avrebbero dovuto esibirsi gli Ohimene nel concerto del Gay Pride Alessandria 2022 che si terrà domani per le vie della città. Per cause in corso di accertamento da parte degli Agenti della Questura intervenuti sul posto, è crollata durante le prove la struttura che sorregge i fari per cui la manifestazione prevista stasera alle nove in Piazza S. Maria di Castello, è stata annullata. Un tecnico è finito all’ospedale in codice verde, mentre un altro è ferito in modo molto più leggero. Sul posto sono intervenuti, oltre alle squadre del 118, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e una pattuglia di agenti della Questura. Gli strumenti che erano sul palco sono andati distrutti. Domani, però, il programma dovrebbe essere rispettato come da copione. Alle 18 l’inizio della parata dai giardini della stazione, conclusione in piazza Santa Maria di Castello.