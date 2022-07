Va a fuoco camion in autostrada, nessuna vittima

Ovada – Nel pomeriggio di oggi, 22 Luglio, i Vigili del Fuoco di Ovada sono intervenuti in Autostrada A26 Km 19 direzione nord per incendio autocarro. L’incendio, le cui cause sono in fase di accertamento, hanno interessato la motrice del veicolo e l’intervento di spegnimento ha evitato che le fiamme si propagassero all’intero autocarro. In supporto una squadra VVF del Comando di Genova, per il rifornimento idrico. Non risultano feriti. Per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica in sicurezza, il tratto autostradale interessato è stato ridotto temporaneamente ad una corsia. Sul posto Polizia Autostradale, personale società autostrade e Croce Rossa di Masone.