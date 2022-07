“Azione” di Calenda con Cuccuru e Breglia a Novi e Tortona

Novi Ligure – Dopo il Ko subito (ma era nell’aria) dalla sgangherata giunta del sindaco Gianpaolo Cabella, e il successivo commissariamento, si scaldano i motori per le prossime amministrative. La notizia è che sia a Novi che a Tortona si sono costituite le segreterie cittadine di Azione, il partito di Calenda che ha ben figurato alle amministrative ad Alessandria. Nei prossimi giorni saranno ufficializzate le nomine di Costanzo Cuccuru, già assessore del Comune di Novi Ligure, e Raffaele Breglia, già assessore in Provincia, rispettivamente alla carica di responsabile cittadino di Novi Ligure e Tortona, in attesa che si costituiscano altre segreterie cittadine a Casale, Ovada, Valenza, Acqui.