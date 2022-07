Va a fuoco il cartone per imballi in un’azienda di stoccaggio e distribuzione

Tortona – I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire stamane in località San Guglielmo a causa dell’incendio all’interno di un’azienda di stoccaggio e distribuzione. Le fiamme sono divampate poco dopo le 8 in un compattatore di cartone provocando una densa nube di fumo. La squadra intervenuta ha provveduto a rimuovere il macchinario dall’edificio trascinandolo con l’ausilio di cavi in acciaio all’aperto. Una volta portato in una zona sicura i pompieri hanno proceduto ai lavori di spegnimento. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte.