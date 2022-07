Calcio: Il Casale prende Diagne, Continella finisce a Cipro

Casale Monferrato – Il Casale Fbc ha annunciato il tesseramento del giovane attaccante Badara Diagne, proveniente dall’Asti. Classe 2003, originario del Senegal, Diagne ha giocato nel settore giovanile di Spal e Cesena. In carriera ha vestito anche le maglie di Rimini, Pont Donnaz e, nell’ultima stagione, appunto l’Asti con cui ha concluso il campionato di Serie D 2021/22 disputando 26 gare e segnando 5 reti. Non farà invece più parte della squadra nerostellata Vittorio Continella, uno dei giovani migliori dell’ultima stagione che ha firmato un contratto con la squadra cipriota dell’Ael Limassol, che milita nella First Division dell’isola mediterranea.