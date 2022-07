Frontale moto-auto a Pozzo Sant’Evasio: due feriti

Casale Monferrato – Incidente con due feriti nella tarda mattinata di ieri, sabato 23 luglio, a Pozzo Sant’Evasio. Per cause in corso di accertamento una moto si è scontrata frontalmente con un’auto Peugeot proveniente in senso inverso lungo la strada provinciale 457. I due motociclisti a bordo, un 59enne e una 53enne, entrambi residenti a Casale Monferrato sono stati trasportati al pronto soccorso del Santo Spirito: secondo le prime informazioni le lesioni non sarebbero fortunatamente gravi. Sul posto 118 e Polizia Locale.