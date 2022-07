Pallacanestro: a Casale arriva Riva

Casale Monferrato (da Ufficio Stampa Junior Casale) – La Junior Casale è orgogliosa di comunicare l’accordo raggiunto con il centro di 205 cm, classe 1998, Alessandro Riva, lo scorso anno ad Oleggio con una media di 11.7 punti a partita (52% dalla media distanza) e 5.3 rimbalzi.

Nato a Lecco, Alessandro inizia le giovanili nel Basket Lecco con quale esordisce anche in Serie B a 17 anni. Nel 2016 il neo rossoblu approda al Progetto Giovani Cantù dove gioca sia in Under 20, con la quale raggiunge le Finali Nazionali dopo aver vinto il Girone della Lombardia, sia in Serie C; la stagione successiva ritorna nuovamente in Serie B a Lecco. Le stagioni 2018/19 e 2019/20 Alessandro le gioca in Serie B a Piombino, per poi trasferirsi a Montegranaro (8.1 punti di media). La scorsa stagione, come detto, Riva era ad Oleggio insieme ai nuovi rossoblù De Ros e Negri.

Valerio Sanlorenzo (Direttore Sportivo): “Riva è un giocatore ancora giovane, con molta voglia di lavorare e migliorarsi giorno dopo giorno. Siamo contenti di averlo inserito nel team in quanto è un lungo molto possente fisicamente e pensiamo che si sposi perfettamente al gioco che vorrà impostare coach Cristelli e alle caratteristiche dei suoi compagni”.

Alessandro Riva: “Ho scelto la Junior perchè da quello che ho potuto vedere e sentire, anche parlando con Claudio Negri, è una Società seria, inoltre mi è piaciuto molto il progetto che mi ha spiegato coach Cristelli, voler fare una squadra giovane ma comunque combattiva. Mi aspetto una stagione dura ma durante la quale ci potremo levare delle grosse soddisfazioni”.