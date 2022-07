F1: la caporetto del GP di Francia

Le Castelet (Ansa) – Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Francia di Formula 1. In seconda posizione la Mercedes di Lewis Hamilton davanti al compagno di scuderia George Russell. Quinta la Ferrari di Carlos Sainz al termine di una super rimonta dal fondo della griglia. Intanto Leclerc fa il mea culpa dopo essere uscito al 18° giro: “Io non posso fare questi errori, sono a un livello molto ed é inaccettabile. Se a fine anno perdiamo il campionato per 32 punti sarà stato colpa mia, ma vediamo a fine anno”. Charles Leclerc si prende tutte le sue responsabilità per l’uscita di pista al giro 18 del Gran Premio di Francia che gli ha tolto le chance di vincere: “È un colpo importante per la corsa al titolo – aggiunge Leclerc ai microfoni di Sky – Quel noooo….gridato? Non sapevo che la radio era aperta, avrei voluto tenerlo per me”. La partenza era stata regolare. La Ferrari di Charles Leclerc che partiva dalla pole position è scattata davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Bene la Mercedes di Lewis Hamilton che passa per la terza posizione l’altra Red Bull di Sergio Perez.