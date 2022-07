Finalmente il Monferrato, terra di Aleramo e terra nostra

Alessandria (Andrea Guenna) – Quando ho preso la parola in streaming alla conferenza di presentazione del libro di Matteo Moro su “Gli Statuti di Ricaldone” che si è tenuta proprio a Ricaldone sabato 11 dicembre 2021, ho ricordato che in Francia, nella zona che va dalla foresta da Broceliande alla foresta di Paimpont, alle porte della Bretagna, è tutto un riferimento a Mago Merlino e a Lancillotto del Lago, personaggi la cui esistenza non è certa ma che sono appartenenti a una tradizione grazie alla quale si campa in tutti i deliziosi villaggi bretoni, puliti, ordinati, evocativi d’una cultura, quella dei Cavalieri della Tavola Rotonda, poi esportata in Cornovaglia e in Inghilterra, che forse esiste solo nella fantasia. Ho avuto modo di precisare che qui da noi abbiamo il Monferrato, terra stupenda, con campagne rigogliose e magnifici castelli, una gastronomia d’eccellenza, la storia di Aleramo del Monferrato e dei Templari che nel 1168 hanno fondato Alessandria. E mi sono chiesto come facciamo a dimenticarci tutto ciò, mentre se dovessimo organizzarci potremmo vincere la sfida coi cugini d’Oltralpe. Il Monferrato vale bene una sfida con la Bretagna, una sfida che si può anche vincere. Ora forse i Comuni del Monferrato hanno capito che “Monferrato” è un brand prezioso e iniziano ad aggiungerlo al toponimo del paese di riferimento. Accade a nord di Asti dove il Monferrato è diventato brand turistico per due paesi: prima Casorzo e ora Calliano (nella foto) così come si leggeva sulle prime cartoline a colori degli anni ‘60. A Casorzo, patria del Malvasia, sono già stati sostituiti i cartelli stradali, per Calliano, invece si è appena concluso l’iter burocratico. Il voto unanime del Consiglio regionale, sulla proposta dell’assessore Vittoria Poggio, ha dato seguito al parere che già a fine novembre era stato espresso dal Consiglio provinciale di Asti dopo l’istanza avanzata dal sindaco Paolo Belluardo e dall’intera assemblea consigliare callianese. Muteranno nome anche Moransengo e Tonengo visto che sono prossimi alla fusione. Sempre il Consiglio regionale ha definitivamente approvato la proposta che indice il referendum consuntivo per l’istituzione di un unico Comune di circa 400 abitanti. C’è da giurare che seguiranno altri paesi monferrini come Ricaldone e altri. Poiché, come ho avuto modo di dire in quella conferenza: “A noi non manca proprio niente in quanto abbiamo perfino i Rabatòn!”.