Freddato con tre colpi di pistola un marocchino di 32 anni

Tronzano Vercellese – Proseguono le indagini da parte dei Carabinieri di Vercelli per assicurare alla giustizia l’assassino di Z.M., “Moussine”, com‘era conosciuto in paese, un marocchino di 32 anni con precedenti penali da tempo residente in Italia. È stato freddato ieri mattina verso le 11 con tre colpi di pistola nel cortile della sua abitazione di via Garibaldi (nella foto tratta da Prima Vercelli). Sul posto si sono portati oltre all’autoambulanza del 118, alcune pattuglie di Carabinieri insieme al Pm di turno e al medico legale che ha constatato la morte del marocchino. Effettuati gli accertamenti in loco il cadavere è stato rimosso da parte di un’agenzia di pompe funebri. Ora gli inquirenti sono sulle tracce dell’assassino che verosimilmente potrebbe essere in fuga, mentre sul movente non si sa praticamente niente, solo ipotesi tutte da confermare. Immediati i posti di blocco nel territorio da parte di Polizia e Carabinieri. Dai primi accertamenti emerge solo che la vittima aveva avuto un lavoro di commerciante ambulante ma ultimamente era senza lavoro. Secondo le prime testimonianze, un’auto sarebbe stata vista lasciare velocemente la zona subito dopo gli spari. E su quella vettura si sarebbero concentrate le ricerche dei militari, effettuate tra Tronzano, Santhià, Crova e Alice Castello.