Totalmente riaperta al traffico la Statale 35 che collega Genova al Basso Piemonte

Serravalle Scrivia – Finalmente, dopo ben sei mesi di lavori, domani riapre a doppio senso la statale 35 dei Giovi, che collega Genova alla Valle Scrivia, Novi e Tortona, chiusa in via preventiva il 15 gennaio scorso a seguito di una frana all’altezza di Borgo Fornari. Anas ha messo in sicurezza l’importante arteria che collega Piemonte e Liguria e arriva a Novi, realizzando una struttura metallica per il consolidamento strutturale e il ripristino del muro di contenimento lato monte. Costo dei lavori 5,25 milioni di euro, mentre si deve realizzare una galleria paramassi, attualmente in fase di progettazione, per un ulteriore investimento di 15 milioni di euro.