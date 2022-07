Accoltella e morde i pompieri intervenuti per soccorrerlo

Asti – Quello che è successo oggi pomeriggio in un appartamento di corso Alessandria ha dell’incredibile. Dopo che una donna aveva chiamato i Vigili del Fuoco preoccupata per il fatto che il suo ex compagno, che abita nell’appartamento sullo stesso pianerottolo, non rispondesse più, il Comando dei Pompieri di Asti ha inviato sul posto una pattuglia. Una volta entrati nell’appartamento i Vigili del Fuoco sono stati aggrediti dall’uomo, 52 anni di Asti, che si è scagliato contro di loro colpendoli con un coltello da cucina e mordendoli ripetutamente con terribile forza. A causa dell’aggressione uno dei Vigili del Fuoco è stato ricoverato all’ospedale dal personale del 118 intervenuto sul posto per le numerose ferite riportate. Pronto l’intervento delle Volanti della Polizia i cui agenti hanno immobilizzato l’energumeno che è stato fermato per aggressione a pubblico ufficiale. Sono in corso le indagini da parte della Polizia.