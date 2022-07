Inferno autostrade, continua il calvario tra Piemonte e Liguria

Alessandria – I disagi per chi viaggia in autostrada tra Piemonte e Liguria non finiscono mai. Come se non bastasse ieri pomeriggio verso le sei e mezzo un incendio ha interessato un capannone all’esterno dell’autostrada A7 che si è esteso alla boscaglia circostante, comportando la chiusura per circa un’ora del casello di Bolzaneto a causa del denso fumo e provocando oltre un chilometro di coda tra Busalla ed il bivio con la A12 verso Genova. Poco prima, sulla A12 si era verificato un maxi tamponamento tra cinque veicoli all’ingresso della galleria Rivarolo, tra Genova Est e il bivio per la A7, verso Genova. Secondo le previsioni di percorrenza contenute nel bollettino quotidiano emesso da Aspi, oggi le criticità maggiori si concentreranno sulla A7 al mattino, in direzione Genova e Serravalle, e nel pomeriggio insisteranno sulla direttrice verso nord, almeno sino alle 19. In A 26 situazione pesante verso Voltri praticamente per tutta la giornata, con molta criticità al mattino.