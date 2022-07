La provinciale franata non riaprirà prima del 2023

Carrega Ligure – Brutte notizie per i residenti di Carrega Ligure quasi isolata a causa della frana dello scorso maggio all’altezza del chilometro 7+800 della strada provinciale 147. Slitta infatti al 2023 la sua riapertura al traffico e attualmente impossibile nel tratto che collega i comuni di Cabella e Carrega Ligure. Il notevole ritardo – si doveva riaprire ad agosto di quest’anno – è dovuto al fatto che la ditta incaricata dovrà effettuare nuove analisi per capire quando e come procedere con le prime esplosioni. Saranno effettuati nuovi carotaggi utilizzando barre di alluminio dotate di sensori che scendono in profondità per capire fino a che punto si muove il terreno, anche perché sembra che fino ai 6 metri di profondità ci sia ancora del movimento. Prossima riunione tecnica coi rappresentanti del Comune sarà nella seconda settimana di agosto, durante la quale saranno illustrati i risultati in una riunione che coinvolgerà anche la Provincia e un geologo. Se al di sotto dei 6 metri il terreno dovesse rimanere stabile, saranno realizzati dei terrazzamenti prima di procedere alla liberazione della carreggiata. Un lavoro che richiederà da 3 a 4 mesi di tempo, con fine lavori prevista entro febbraio 2023. Al contrario, se il terreno fosse instabile anche al di sotto dei 6 metri, la ditta dovrà cercare soluzioni alternative coi tempi che si allungherebbero ulteriormente. Col freddo invernale la situazione diventerà difficile in quanto gli approvvigionamenti saranno molto difficili, con un fruttivendolo che arriva da Propata due volte a settimana e un supermercato di Torriglia che porta la spesa a chiamata almeno una volta a settimana. Ogni tanto arriva pure il camion dei surgelati.