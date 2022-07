Rischio incendi: niente fuochi d’artificio ma tanti gelati a Novi

Novi Ligure – Il commissario prefettizio Paolo Ponta non ha ancora autorizzato lo svolgimento dei tradizionali fuochi d’artificio per la Festa della Madonna della Neve del 5 agosto, a causa dell’emergenza dovuta alla siccità di questi giorni che ha fatto scattare l’allarme incendi. Confermato invece l’arrivo delle bancarelle in viale Saffi e il concerto in Piazza Dellepiane del 3 agosto eseguito dal Corpo musicale “Romualdo Marenco”. La sera di giovedì 4 agosto rassegna “Novi Gelato in Festa”, in programma fino al 7 agosto, con l’adesione delle gelaterie novesi. Il tutto finalizzato alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, dal Gavi Docg al cioccolato, agli amaretti, ai baci di dama, alle pesche di Volpedo e alla grappa di Silvano d’Orba. Confermata la bella iniziativa del passaporto del goloso che potrà essere ritirato presso le gelaterie aderenti all’iniziativa o scaricandolo dal sito www.distrettonovese.it.