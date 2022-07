Albanese minaccia con un coltello la madre e la sorella, fermato dai Carabinieri col Taser e ricoverato in Tso

Asti – Si sono barricate in camera da letto e hanno chiamato i carabinieri. Due donne, madre e figlia, terrorizzate per la violenza del figlio-fratello nel cuore della notta hanno chiamato i carabinieri che sono intervenuti subito sul posto, in un appartamento di via Quintino Sella. Gli uomini della Benemerita hanno fatto ricorso al dispositivo Taser, da circa un mese in dotazione alle pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile dell’Arma. Giunti sul posto i militari sembravano essere riusciti a calmare l’energumeno ma, quando ha capito che il personale del 118, allertato dai carabinieri, lo avrebbe portato in ospedale col Tso per le cure del caso, ha impugnando il coltello col quale ha minacciato il personale sanitario. Necessario, a questo punto, intervenite con tempestività per cui i Carabinieri hanno attivato il Taser per cui l’uomo gettava il coltello e tentava la fuga, ma è stato bloccato e i sanitari l’hanno sedato e ricoverato all’ospedale. Quando si sarà svegliato dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata.