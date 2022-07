Bimbo seminudo e scalzo per la strada salvato da un automobilista: denunciati i genitori

Basaluzzo – I fatti risalgono al primo pomeriggio di domenica, ma la notizia è stata data solo oggi dai Carabinieri di Novi. Un automobilista che stava percorrendo la strada provinciale 180 tra Spinetta Marengo e Basaluzzo ha notato un bambino scalzo e seminudo camminare sul bordo della strada. Si è fermato, lo ha soccorso e ha chiamato i Carabinieri e il 118 che si sono recati sul posto in breve tempo. Per fortuna per Andrea – usiamo un nome di fantasia – non ci sono state conseguenze per cui è stato accompagnato a casa sano e salvo dagli uomini della Benemerita. I genitori che hanno detto di essere andati al supermercato per la spesa lasciando Andrea a casa da solo. Sono stati denunciati per abbandono di minore ed è scattata la segnalazione ai servizi sociali.