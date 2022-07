Ex-Ilva: confermate le perplessità di Alessandria Oggi del 16 luglio scorso

Novi Ligure – Siamo stati purtroppo facili profeti (come al solito in beata solitudine) sulla crisi dell’ex-Ilva che, chiuso il forno A2 di Taranto, rischia una ricaduta pericolosa per l’occupazione a Genova e a Novi (https://www.alessandriaoggi.info/sito/2022/07/10/ex-ilva-spento-ad-agosto-lafo2-di-taranto-cassa-integrazione-a-genova-preoccupazione-per-novi/). Lo stop di Taranto e la scarsa disponibilità di semilavorati stanno fermando la produzione in tutt’Italia, anche all0 stabilimento di Novi, ormai molto “dimagrito” dai tempi del grande Andreotti quando realizzò l’Italsider a partecipazione statale (anni sessante, anni irripetibili). A Novi infatti, dagli oltre duemila dipendenti dei tempi di Italsider, oggi conta 600 addetti di cui 150 in cassa integrazione. Naturalmente i sindacalisti professionisti – cioè quelli che percepiscono lo stipendio grazie ai contributi in busta paga dei lavoratori – si preoccupano in quanto la produzione sta rallentando e il futuro è incerto, perché gli impianti sono obsoleti e sarebbero da rinnovare anche per motivi di sicurezza. Tuttavia non si capisce cosa vogliano veramente i sindacati – forse non lo sanno neanche loro – perché si va dal turnover nei reparti per consentire una distribuzione equa della cassa integrazione e l’abbassamento del monte ferie (?).