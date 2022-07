A Tortona metà ospedale passa ai privati

Tortona – Presto saranno i privati a gestire il nuovo reparto di Recupero e Riabilitazione funzionale con prestazioni di riabilitazione specialistica di tipo motorio con personale medico, infermieristico, riabilitativo e ambulatoriale. Ai privati anche la piattaforma ambulatoriale (collegata al Pronto Soccorso nelle ore diurne) per le specialità Cardiologia, Neurologia, Allergologia – Pneumologia, Dermatologia, Gastroenterologia e Reumatologia, con dotazione di personale medico, infermieristico e di supporto, e il Pronto soccorso 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno con dotazione di personale medico. L’Asl di Alessandria ha pubblicato la delibera con la quale avvia la procedura per affidare tramite gara i servizi in oggetto per nove anni e per un appalto del valore a base d’asta di 49,5 milioni. Alle risorse stanziate per consentire questa riqualificazione vanno aggiunti gli ulteriori investimenti, già in atto, sulla robotica e le attrezzature d’avanguardia a servizio dei reparti di Chirurgia e Ortopedia.