Occimiano – Stamane militari del 32° Genio Guastatori hanno fatto brillare nell’ex polveriera di Occimiano una bomba a mano Srcm mod. 35 ancora in dotazione all’Esercito Italiano. L’area è stata messa in sicurezza dai Carabinieri. La bomba è stata rinvenuta in un’abitazione di Occimiano, insieme a dei proiettili per il moschetto, trovata dai proprietari dell’abitazione mentre stavano pulendo il solaio.