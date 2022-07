Finto avvocato si faceva intestare beni con la paura del Covid

Asti – Si spacciava per avvocato sui social e avrebbe convinto una donna con problemi psichici, approfittando delle sue paure “No vax”, per farsi intestare i beni. Le indagini sono state condotte dalla polizia e dalla guardia di finanza di Asti in collaborazione con la polizia stradale di Modena. L’uomo, Tommaso Rossini, 57 anni residente a Mola di Bari in Via Gaetano Salvemini 87, è domiciliato in Svizzera. È stato arrestato per circonvenzione di incapace. Diceva alla donna che, non essendo vaccinata, lo Stato Italiano le avrebbe confiscato tutti i beni, inducendola in tal modo a dare a lui tutti i suoi risparmi con la falsa promessa che lui li avrebbe tenuti al sicuro in Svizzera. Sembrano essere diverse le vittime che ancora non avrebbero denunciato il fatto e la procura invita chiunque abbia dato denaro o altri beni a Rossini, di procedere con la denuncia, per riavere il maltolto.