Montechiaro d’Asti (Ansa) – Ieri sera in un’abitazione lungo la Provinciale un fulmine ha colpito un contatore elettrico, che ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza il tratto stradale. Il maltempo si è abbattuto su diversi Comuni dell’Astigiano, in particolare nella zona nord ovest della provincia. A Berzano San Pietro forte grandinata, con chicchi di notevoli dimensioni.