Parte da Alessandria il processo a Draghi

Alessandria – Il Coordinamento per il Piemonte di Italexit ha promosso una serie di class action risarcitorie presso tutte le principali città piemontesi (Torino, Alessandria, Novara, Cuneo, Mondovì, Casale Monferrato, Verbania, Pinerolo, Vercelli) alle quali hanno aderito circa 300 cittadini, chiedendo ai Giudici di accertare il carattere illecito della intera normativa emergenziale (cioè tutti i DPCM e tutti i decreti legge, senza distinzione) e di condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni patiti da ciascun cittadino. Le cause, affidate al patrocinio dell’avvocato Alberto Costanzo e dell’avvocato Alessandra Vogliano, rappresentano una novità assoluta nel composito panorama delle azioni giudiziali in materia di normativa Covid, poiché finora nessuno aveva mai tentato questo tipo di operazione.

Stamane si è svolta la prima udienza, presso il Giudice di Pace di Alessandria. Per difendersi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è avvalsa dell’assistenza dell’Avvocatura dello Stato. In attesa delle udienze in altre città, e poi delle sentenze, è una notizia importante il fatto che già solo l’avvio di queste cause, che costringono il signor Mario Draghi a giustificare il suo operato davanti ai giudici, rappresentino una grande affermazione di civiltà, poiché per la prima volta si riconosce che chi siede al governo non si pone al di sopra del diritto ma deve rispondere delle sue azioni esattamente come ogni altro cittadino.