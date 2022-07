Un quarto delle case di riposo non firma l’accordo con la Regione

Torino – Una residenza sanitaria su quattro in Piemonte non ha firmato l’accordo con la Regione su adeguamenti Istat e tetto alla spesa sanitaria. Pesa anche la prospettiva di contributi che l’amministrazione regionale prevede di delegare agli enti locali in forza di incerti fondi di investimento europei, per coloro che non ricevono dalle Asl la quota sanitaria dei ricoveri. L’Associazione nazionale delle strutture territoriali (Anaste) che rappresenta il 25% della Rsa, ha comunicato alla Regione che non firma l’accordo in quanto “prevede nella sostanza una riduzione delle quote sanitarie complessive per le strutture col venir meno dei diritti individuali dei malati piemontesi non autosufficienti cui corrispondono livelli essenziali di assistenza che non possono essere negati”. L’adeguamento Istat infatti è limitato al 3,8% (ma l’inflazione annuale sarà il doppio) e solo per l’anno 2022 è compreso nella spesa generale perciò eroderà risorse da destinarsi alla copertura della parte sanitaria del ricovero per i pazienti non autosufficienti, mentre l’aumento del budget complessivo per le Rsa (da 255 a 280 milioni) è almeno incerto, vincolato com’è alla soluzione del contenzioso tra Regione Piemonte e Governo sul trasferimento dei fondi Covid.