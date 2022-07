Grigi: si salvi chi può, e anche Longo se ne va

Ieri sera Mister Longo e due dei suoi se ne sono andati. Lunedi inizierà il ritiro precampionato, ma non sappiamo se, quando, dove e con chi. Presumo che il mister sarà sostituito, almeno per il momento, da allenatori delle giovanili, tuttavia nessun comunicato ufficiale ci dice quali saranno le modalità, i protagonisti e la logistica del raduno. In settimana Di Masi aveva avuto un colloquio via telematica con una delegazione di tifosi. Per l’occasione nessun comunicato ufficiale da parte dell’Alessandria Calcio e ci siamo accontentati del resoconto dell’incontro pubblicato sui social dai tifosi stessi. Resoconto peraltro parziale, al punto che Di Masi ha sentito la necessità di rilasciare una lunga intervista a due quotidiani nella quale specifica alcuni punti e preconizza l’uscita di scena del mister e dei suoi collaboratori. Il Presidente ha detto tante cose, ha parlato delle sue intenzioni, ha perfino confermato un attuale impegno del DS Artico nelle cessioni dei calciatori in rosa: una pietosa bugia. Il Bomberone è uccel di bosco da oltre un mese e mezzo, non s’è più visto né sentito, e neppure la sua presenza è stata segnalata in città. Sono rimasti a presidiare la sede il Segretario Generale, un altro dipendente amministrativo e quelli dell’Ufficio Stampa. A loro va un sentito “grazie” perché tengono viva l’Alessandria Calcio mentre la catena di comando è saltata.

Tutti contro tutti

Si sta diffondendo a macchia d’olio una guerra di tutti contro tutti. Situazione nella quale pochissimi sembrano decisi a farsi carico dell’immagine e del futuro della Società, della serie “tanto peggio, tanto meglio”. Pensare che i nove anni e un po’ della Presidenza Di Masi sono stati caratterizzati anche dall’attenzione riservata all’immagine e alla comunicazione del Club, cose alle quali non eravamo abituati. Sono bastati gli ultimi due mesi di vuoto di potere per vanificare un impegno di anni di investimenti e di intuizioni dei bravi professionisti dedicati alla causa nella struttura. Persino la Curva Nord che si è sempre distinta, almeno in superficie, per una sostanziale unità d’intenti, si è spaccata come una mela. È chiaro, e le posizioni sui social lo dimostrano, che il gruppo storico degli Ultras, come quel soldato giapponese al quale non avevano comunicato che la Seconda Guerra Mondiale era finita da vent’anni, sono rimasti soli sulla barricata, salvo poi scatenarsi in una guerriglia contro società, suoi collaboratori e dipendenti (tranne uno, Artico, naturalmente), presidente, altri gruppi di tifosi moderati, sportivi in genere, giornalisti (tranne uno e mezzo, il Grande Capo Penna Cadente, quello intero, e un suo attendente però poco considerato). Questi Ultras hanno tentato pure di coinvolgere il neo Sindaco ma l’operazione è fallita in quanto Abonante ha assunto una posizione distaccata alla quale un Sindaco, pur con l’attenzione e la preoccupazione dovute, deve attenersi.

L’assalto degli Ultras

Gli Ultras, guardano stupiti l’abbandono dei loro alleati storici, si sono irrigiditi e la stanno “facendo fuori dal vaso”. Mentre si stava svolgendo il colloquio in videoconferenza tra Di Masi e la delegazione di tifosi organizzati di cui sopra, una cinquantina di Ultras, saputa la cosa, si sono presentati ululanti in sede, convinti di sorprendere i reprobi nonché “traditori”. La loro missione, vanificata dalle inferriate, dalle porte di sicurezza e per il fatto che il luogo scelto per il colloquio non fosse nella sede del Club, si è limitata alla classica sequela d’insulti rivolta a tutti quelli che non sono come loro. La “Guerra nella Nord” è ormai dichiarata. Di più: sui social frequentati da questi tifosi intransigenti è in atto una gara che premia chi trova l’insulto più perfido verso “il nemico”. Ne fanno le spese persino i parenti delle vittime in una gazzarra da beduini mandrogni alla quale, ritengo, si debba porre un freno. Non faccio la morale a nessuno, sia chiaro, ma mi sto chiedendo come sia possibile aver condiviso gioie, passioni, delusioni, emozioni e tanti pomeriggi, al Mocca o in giro per l’Italia, per oltre 50 anni con una folta pattuglia di squinternati che, nei momenti topici, perdono l’uso della ragione e il buon senso diventando autentiche mine vaganti. Il “sistema calcio” o ha la forza di recidere certi cordoni ombelicali o ne va della sua sopravvivenza.