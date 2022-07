Operaio della manutenzione precipita nel vano ascensore dell’ospedale mentre sta lavorando

Alessandria – Oggi pomeriggio verso l’una un operaio di 50 anni residente in città, dipendente della ditta Edison, stava lavorando all’impianto di climatizzazione quando è caduto nel vano dell’ascensore del reparto Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino per cause in corso di accertamento. L’uomo, che ha fatto un volo di circa sei metri, è stato subito soccorso dal personale sanitario. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, lo Spresal e i poliziotti delle Volanti della Questura di Alessandria che stanno effettuando accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’infortunio. Subito dopo l’infortunio l’operaio è stato operato. Le sue condizioni sarebbero stazionarie.