Salvato un cervo finito in un canalone

Agrate Conturbia (Novara) – Un bellissimo cervo adulto, caduto in un canale e trascinato dalla corrente all’interno della vecchia Cartiera di Serravalle Sesia, è stato tratto in salvo ieri notte grazie alla cooperazione tra i volontari di Rifugio Miletta, i Vigili del Fuoco e i volontari del corpo A.I.B. Piemonte. Tutto è iniziato alle 20 di ieri con una telefonata della sala operativa dei Vigili del Fuoco di Vercelli a Rifugio Miletta per un cervo in acqua. “Abbiamo allertato subito il veterinario dottor Mattia Mantelli – ha detto Elena Motta, volontaria di Rifugio Miletta e responsabile della squadra di soccorso in servizio -, i volontari dell’antincendio boschivo e siamo partiti. Arrivati sul posto la situazione si è presenta in tutta la sua complessità. Col dottor Mantelli abbiamo subito concordato le modalità di intervento per ridurre al minimo lo stress del cervo e poi, con i vigili del fuoco e i volontari del corpo A.I.B. Piemonte abbiamo stabilito la procedura da seguire una volta sedato l’animale, per tirarlo velocemente fuori dall’acqua e trasportarlo al nostro mezzo. Ricordo ancora la tensione di tutte le persone che insieme, ieri, con uno sforzo eccezionale, sono riuscite a salvare quel cervo”. L’animale ora si trova ricoverato nel centro di recupero fauna selvatica di Rifugio Miletta, ad Agrate Conturbia (NO), poiché nel tentativo di uscire da quel canale si è abraso completamente gli unghielli posteriori.