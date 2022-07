Scooter contro auto: motociclista all’ospedale

Alessandria – Per fortuna senza gravi conseguenze l’incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi all’incrocio tra Via Merengo e Spalto Marengo tra uno scooter e un’auto. Il centauro è stato scaraventato a terra ma per fortuna non sembra avere avuto gravi danni a parte qualche contusione e qualche escoriazione. Sul posto una squadra del 118 che dopo i primi soccorsi ha ricoverato il ferito all’ospedale, e i Carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.