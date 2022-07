Auto contro un albero, automobilista al volante perde la vita

San Sebastiano Curone – Un uomo ha perso la vita stanotte vittima di un tragico incidente stradale. Erano le tre quando, forse per un guasto improvviso al servosterzo elettrico della sua Fiat Punto, s’è bloccato il volante e l’auto fuori controllo è andata dritta contro un albero. L’impatto è stato fatale e Fabio Iamiglio di 40 anni, che era alla guida, è morto dopo il ricovero all’ospedale di Tortona. Dai primi riscontri pare che l’automobilista abbia perso il controllo della vettura all’imbocco del viale all’ingresso del paese. All’arrivo dei soccorritori è subito apparso in gravissime condizioni e, nonostante i tentativi dei medici dell’Ospedale di Tortona, purtroppo non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di San Sebastiano Curone e Villalvernia, impegnati a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.